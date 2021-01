Covid-19

A consultora Capital Economics considera que as medidas de confinamento na África do Sul vão tirar 0,5 pontos percentuais ao PIB, podendo atirar a economia mais industrializada da África subsaariana para uma recessão no primeiro trimestre.

"O impacto económico das restrições decretadas a 28 de dezembro vão, claramente, depender do tempo de aplicação e do grau de confinamento, mas assumindo que vão manter-se até meio de janeiro, estimamos um impacto de 0,5 pontos percentuais no PIB, que se juntam à forte queda da atividade económica do retalho, transportes públicos e privados e dos postos de trabalho no final de 2020", dizem os analistas.

Num comentário sobre o impacto das medidas de confinamento na economia mais industrializada da região, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os consultores escrevem que "se as restrições forem prolongadas no primeiro trimestre ou se forem aprofundadas, os riscos de uma contração da economia vão aumentar, o que não está fora de hipótese, principalmente se a distribuição generalizada de vacinas não for rápida".