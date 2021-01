Actualidade

A Câmara de Lisboa aciona hoje à tarde o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo devido ao tempo frio, servindo refeições quentes no Mercado do Campo de Santa Clara, anunciou a autarquia.

Em comunicado, o gabinete do vereador da Educação e dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), adianta que a fase amarela do plano vai ser acionada hoje às 18:00, tendo em conta a descida acentuada das temperaturas nos próximos dias.

O nível amarelo ocorre quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 3 graus Celsius e 1 grau durante um período igual ou superior a 48 horas.