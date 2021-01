Actualidade

As Nações Unidas anunciaram hoje a abertura, no Sudão, de um segundo campo para refugiados da Etiópia, quando mais de 56.000 etíopes já atravessaram a fronteira sudanesa desde novembro, fugindo do conflito na região de Tigray.

Com o campo em Rakuba a aproximar-se da sua capacidade máxima total, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e os seus parceiros estão a trabalhar agora para deslocar rapidamente os que chegam aos locais de receção, na fronteira sudanesa, para o novo campo Tunaydbah, disse hoje o porta-voz do ACNUR, Andrej Mahecic, numa conferência de imprensa em Genebra.

Desde domingo, 580 refugiados foram transferidos para Tunaydbah, a cerca de 136 quilómetros da cidade de Gedaref, que tem atualmente 1.000 tendas para alojar até 5.000 pessoas.