Venezuela

Um apagão deixou hoje a cidade de Caracas e pelo menos dez estados da Venezuela parcialmente às escuras, com as autoridades do país a denunciarem um novo ataque ao sistema elétrico venezuelano.

Segundo as rádios locais e utilizadores das redes sociais, o primeiro apagão de 2021 afetou os Estados venezuelano de Miranda, Arágua, Lara, Carabobo, Zúlia, Bolívar, Sucre, Táchira, Vargas e Nova Esparta.

"Sofremos um ataque contra o sistema elétrico nacional, hoje, 05 de janeiro, que afetou o sistema de transmissão de Pátio Guri (a principal central hidroelétrica do país, situada a 680 quilómetros a sudoeste de Caracas) e originou a perda de carga (energia) em setores da cidade capital e em outros estados do país", anunciou a vice-presidente da Venezuela na sua conta do Twitter.