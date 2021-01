Óbito/João Cutileiro

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, considerou que a morte do escultor João Cutileiro, hoje aos 83 anos, deixa "um enorme vazio" no panorama das artes plásticas portuguesas.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial da rede social Twitter, Fernando Medina lembrou que Lisboa "conta felizmente" com obras do escultor no espaço público, nomeadamente o monumento de homenagem ao 25 de abril de 1974 e o Lago das Tágides, no Parque das Nações.

"Dono de um estilo inconfundível, deixa na pedra a marca das diversas forças e influências que o moldaram enquanto criador", pode ler-se ainda.