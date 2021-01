Covid-19

O presidente da Federação Distrital de Bombeiros do distrito de Viana do Castelo classificou hoje de "abismal" a diferença das tabelas de pagamento do transporte de doentes covid-19 na região Norte, quando comparadas com as praticadas no Algarve.

"As cooperações de bombeiros voluntários do distrito de Viana do Castelo recebem 7,5 euros pelos serviços até 20 quilómetros. Não têm apoio para higienização das viaturas, nem para os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Já no Algarve, pelo mesmo serviço, as corporações recebem entre os 55 a 85 euros, valor que incluiu as despesas com a higienização das viaturas, e os EPI", especificou José Salgado.

Em causa está uma tabela, a que a Lusa teve hoje acesso, aprovada a 11 de dezembro pelo Sistema de Gestão de Transporte de Doentes (SGTD) da ARS do Algarve para o transporte não urgente de doentes em isolamento profilático, tratamentos de hemodiálise e acesso vascular e que foi comunicada às associações humanitárias e entidades transportadores daquela região.