O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (CRPOA) considerou hoje que o Ministério da Justiça "envergonha Portugal" devido à atuação na escolha para o cargo de procurador europeu, defendendo que a ministra "está a mais".

"Uma questão de decência ou de como a ministra da Justiça está a mais. O ministério da Justiça envergonha Portugal. O primeiro-ministro pode dizer que mantém confiança na ministra da Justiça, mas alguém acredita que tudo isto aconteceu sem a ministra saber de nada? Teremos ministra até quando?", questiona o CRPOA, em comunicado enviado à agência Lusa.

Citado no comunicado, o presidente do CRPOA, Paulo Pimenta, afirma que "a exclusão do único juiz desembargador com condições de elegibilidade para o lugar de procurador europeu foi o começo de uma situação muito séria que coloca Portugal numa situação de infração", salientando "que será interessante descobrir o que está por detrás disto", e questiona "como se mantém incólume a titular da pasta da Justiça", a ministra Francisca Van Dunem.