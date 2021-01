Actualidade

O Fórum para a Competitividade considera "imprudente" a subida do salário mínimo nacional em 2021, defendendo antes a criação de um escalão negativo de IRS, e critica a nova taxa sobre o transporte aéreo.

"Ignorando a conjuntura, em que se verifica a pior recessão de que há registo, o Governo decidiu um novo aumento do salário mínimo", refere a nota de conjuntura do Fórum para a Competitividade relativa a dezembro, hoje divulgada, salientando que teria sido "preferível criar um escalão negativo de IRS destes trabalhadores".

Esta solução de escalão negativo de IRS, argumenta a estrutura presidida por Pedro Ferraz da Costa, poderia, no curto prazo, custar mais aos cofres do Estado do que "a 'ajuda' de 74 milhões de euros para as empresas fazerem face a este aumento", mas a subida do SMN, refere, traz riscos acrescido de a fatura para o Estado ser ainda mais pesada.