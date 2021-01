Covid-19

Deputados holandeses criticaram hoje o Governo devido ao plano de vacinação contra a covid-19, que vai começar na quarta-feira, fazendo dos Países Baixos o último país da União Europeia a iniciar o processo.

O primeiro-ministro, Mark Rutte, admitiu que o seu Governo estava concentrado nos preparativos da vacina AstraZeneca, mais fácil de manusear, mas que ainda não teve luz verde do bloco comunitário, e não na vacina da Pfizer-BioNTech, a única que recebeu autorização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

"Isto é um ultraje. Não é uma estratégia, mas sim o caos e as preparações foram tardias e lentas", vincou Geer Wilders, líder do maior partido da oposição, num debate organizado durante a pausa invernal do Parlamento.