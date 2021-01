Óbito/João Cutileiro

A Câmara de Lagos, cidade onde João Cutileiro viveu entre 1970 e 1985, e que acolhe a sua escultura "D. Sebastião", lamentou hoje a morte de "um [dos] grandes vultos artísticos" portugueses, lembrando-o como um "génio" e um "lutador".

O escultor estudou e viveu durante uma temporada em Londres, no Reino Unido, tendo regressado a Portugal em 1970, fixando-se primeiro em Lagos, no Algarve, onde permaneceu por mais quinze anos, e depois em Évora.

No atelier da cidade algarvia, empenhou-se na construção das primeiras figuras bífidas e daí saiu a polémica obra "D. Sebastião", erguida na praça Gil Eanes, dividindo as opiniões, desde as críticas ao seu "capacete integral", aos rasgados elogios pela nova sintaxe impressa na escultura portuguesa.