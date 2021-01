Covid-19

O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis apelou hoje à Igreja ortodoxa da Grécia, que pretende celebrar a Epifania em pleno confinamento, para "assumir as suas responsabilidades" e "participar no grande esforço para limitar as consequências da epidemia" do coronavírus.

Este apelo surgiu um dia após a publicação de um comunicado do Santo-Sínodo, organismo dirigente da Igreja conservadora grega, indicando que a Igreja "não iria aceitar as medidas impostas pelo Governo" e que as igrejas estariam abertas em todo o país para celebrar na quarta-feira, 06 de janeiro, a festa ortodoxa da Epifania.

Num breve encontro presencial que hoje decorreu entre o arcebispo Jerónimo II, chefe da Igreja da Grécia, não separada do Estado, e Kyriakos Mitsotakis, o primeiro-ministro sublinhou "a necessidade de respeito estrito das medidas sanitárias para todos", e incitou "a Igreja a dar o exemplo", indicou um comunicado governamental.