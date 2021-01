Actualidade

Mais de uma centena de trabalhos da fotógrafa norte-americana Vivian Maier, entre fotografias e vídeos, poderão ser vistos no Centro Cultural de Cascais, a partir de 16 de janeiro, numa "mostra inédita em Portugal", foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a Fundação D. Luís I, que coorganiza a exposição, refere que "a enigmática fotógrafa norte-americana Vivian Maier (1926-2009) terá a sua excecional obra apresentada entre 16 de janeiro e 16 de maio de 2021, no Centro Cultural de Cascais, numa mostra inédita em Portugal".

Com curadoria de Anne Morin, "Vivian Maier: Street Photographer", reúne 135 trabalhos, entre fotografias e filmes em Super 8, da "ama que impressionou o mundo com a sua fotografia e que, através da sua profunda vontade de documentar, registar e interpretar o mundo ao seu redor, captou inúmeras peculiaridades da América urbana, na segunda metade do século XX".