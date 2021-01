Óbito/João Cutileiro

O secretário-geral das Nações Unidas manifestou hoje "enorme pesar" pela morte de João Cutileiro, considerando que Portugal perde "um expoente do mundo das artes" e que a obra do escultor projeta-se além do âmbito nacional.

João Cutileiro morreu hoje, aos 83 anos, após ter estado internado num hospital de Lisboa com graves problemas do foro respiratório.

Numa mensagem enviada á agência Lusa, António Guterres afirma ter recebido a notícia do falecimento de João Cutileiro "com enorme pesar".