Covid-19

O Banco Mundial estima que a África subsaariana cresça 2,7% este ano, abaixo do anteriormente previsto, devido às consequências económicas da pandemia de covid-19 na região, que em 2020 registou uma recessão de 3,7%.

"A produção económica na região da África subsaariana deverá ter-se contraído 3,7% em 2020, com a pandemia e os confinamentos a prejudicarem a atividade económica", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Globais, que piora a previsão anterior, de um crescimento de 3,1% este ano.

"Como consequência, o PIB [Produto Interno Bruto] per capita caiu 6,1% em 2020, tirando aos padrões de vida pelo menos uma década em cerca de um quarto da economia da região", acrescenta-se no relatório divulgado hoje em Washington.