Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra vai alargar de 161 para 230 as camas para doentes estáveis com covid-19, afirmou hoje o presidente do conselho de administração, admitindo que há "carência de recursos humanos".

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tinha previsto, no seu plano de contingência, cerca de 90 camas para doentes estáveis, sendo que o hospital está de momento com 161 camas disponíveis e essa resposta vai ser alargada para um "número próximo das 230 camas para doentes estáveis", afirmou o presidente do conselho de administração, Carlos Santos, que falava numa conferência de imprensa.

Este alargamento da capacidade de resposta será feito "à custa de alguma atividade cirúrgica não essencial", salientou.