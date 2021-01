Actualidade

O livro de memórias de Lee Lawrence, cuja mãe foi alvejada dentro de casa pela polícia, em Inglaterra, venceu o Prémio Costa na categoria de biografia, enquanto a escritora britânica Monique Roffey venceu o prémio para melhor romance.

"The Mermaid of Black Conch", uma história de amor passada numa pequena aldeia das Caraíbas, em 1976, entre um pescador e uma sereia centenária, foi a escolhida na categoria de melhor romance, de acordo com o 'site' do Prémio Literário Costa, que anunciou os vencedores de 2020, nas suas diversas categorias.

"The Louder I Will Sing", distinguido como melhor biografia, é um livro escrito por Lee Lawrence, sobre a experiência de crescer na Grã-Bretanha moderna, como jovem negro.