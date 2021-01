Actualidade

O Comando Territorial da GNR da Guarda reforçou a vigilância dos idosos do distrito que vivem sós e isolados, e está a fazer alertas para os cuidados que devem ter em casa devido às baixas temperaturas que afetam a região.

"Foi pedido à Secção de Prevenção Criminal e de Policiamento Comunitário que tenha uma atenção especial para com os idosos e as pessoas vulneráveis, para os cuidados que devem ter devido à descida da temperatura", disse hoje à agência Lusa o tenente-coronel Cura Marques, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Segundo o responsável, devido às baixas temperaturas "há um reforço" nos contactos e "estão a ser dados conselhos para [as pessoas] se agasalharem e estarem mais protegidas em relação ao frio, e para terem cuidados com os pontos de aquecimento que consomem oxigénio", como lareiras, braseiras, equipamentos a gás e salamandras.