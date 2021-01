Covid-19

O Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco alocou hoje 24 camas da Medicina Interna para internamento de doentes infetados pelo SARS-CoV-2, que se juntam às 22 disponibilizadas anteriormente e cuja ocupação é total.

"Tendo em conta o aumento do número de doentes sintomáticos com covid-19 e a Medicina Interna ter doentes com patologias graves, entendemos que das 52 camas do Centro de Responsabilidade Integrada da Medicina Interna, 24 que estão numa ala totalmente independente, ficam para doentes covid e suspeitos, e as restantes camas para doentes não covid e com a unidade de AVC", explicou à agência Lusa a diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Eugénia André.

A médica adiantou que, neste momento, a situação no Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco "está controlada" e o hospital mantém os serviços em funcionamento, nomeadamente as cirurgias.