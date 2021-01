Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai analisar a compra da participação na agência Lusa pelo empresário Marco Galinha, com o vice-presidente do regulador, Mário Mesquita, a classificar hoje esta questão de "muito grave".

A Impresa anunciou na segunda-feira a celebração de um contrato-promessa com a Páginas Civilizadas, empresa do Grupo Bel, do empresário Marco Galinha, que é acionista da Global Media, para a venda da sua posição de 22,35% na agência de notícias Lusa.

A Global Media Group (GMG) é acionista da Lusa, com 23,36%.