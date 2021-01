5G

O quarto dia da fase de licitação do leilão do 5G para novos entrantes registou seis rondas, tendo registado um encaixe de mais de 74 milhões de euros, de acordo com informação divulgada no 'site' do regulador Anacom.

"Terminou em 05 de janeiro de 2021 o quarto dia de rondas da fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1.800 MHz", adianta a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

No total, "tiveram lugar seis rondas" nas faixas que têm a frequência reservada para novos entrantes.