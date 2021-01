UE/Presidência

O primeiro-ministro advertiu hoje que é preciso moderar a ansiedade dos cidadãos em relação às vacinas contra a covid-19, salientando que o plano de vacinação abrange 450 milhões de europeus e "acompanhará todo o ano de 2021".

Esta posição foi transmitida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após uma reunião entre ambos no Centro Cultural de Belém, em Lisboa - encontro que constituiu o primeiro ato formal da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Questionado sobre a possibilidade de as doses de vacinas já encomendadas pela Comissão Europeia não chegarem para as necessidades da população europeia, até porque algumas das multinacionais contratadas não têm ainda as suas vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, o primeiro-ministro defendeu que "é preciso ter-se consciência do momento que se está a viver na história da humanidade".