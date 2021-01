Covid-19

O lar da Cartaxaria da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, tem 16 pessoas infetadas pela covid-19, devido a um surto noutro lar da instituição, disse hoje o delegado de saúde.

Pompeu Balsa afirmou à agência Lusa que estão infetados 11 utentes e cinco funcionários, motivo pelo qual na quarta-feira vão ser efetuados testes a cerca de uma centena de pessoas, entre residentes e profissionais.

Os primeiros casos positivos no lar da Cartaxaria surgiram na semana passada, na sequência de dois funcionários, a prestar serviço também no lar Alcambar, ambos da Misericórdia, terem ficado infetados e estarem entre os 49 casos positivos do surto ativo neste último.