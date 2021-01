Óbito/João Cutileiro

O velório do escultor João Cutileiro, que morreu hoje, aos 83 anos, vai decorrer na quarta-feira à tarde na Igreja do Salvador, em Évora, revelou à agência Lusa a diretora Regional de Cultura do Alentejo.

Segundo Ana Paula Amendoeira, que remeteu para quarta-feira de manhã a divulgação de mais pormenores sobre o funeral do artista, o velório vai ter lugar nesta igreja, "previsivelmente, a partir das 13:00".

João Cutileiro (1937-2021) estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas respiratórios e morreu hoje, aos 83 anos, revelou Ana Paula Amendoeira à Lusa, ao início da manhã.