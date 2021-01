Actualidade

O requerimento do Bloco de Esquerda (BE) para a audição de responsáveis da Inspeção-Geral Diplomática e Consular sobre auditorias aos postos consulares portugueses foi "chumbado" hoje no parlamento, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Segundo deputados da comissão, contactados pela Lusa, o requerimento do BE a pedir a audição do ex-dirigente da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o embaixador José de Bouza Serrano, mas também da atual inspetora-geral, Maria José Teixeira de Morais Pires, foi chumbado com votos contra do PS, a favor do BE e abstenção dos restantes partidos.

"Votamos contra o requerimento do Bloco de Esquerda pela forma como foi apresentado o texto, de um modo pouco elegante e pouco diplomata, mostrando até um certo desconhecimento sobre o modo de funcionamento dos postos consulares, e quase uma ofensa para todos os diplomatas e funcionários consulares portugueses", afirmou o deputado socialista Paulo Pisco.