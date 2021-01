Covid-19

O número de contratos públicos ao abrigo do regime excecional, criado no âmbito da pandemia de covid-19, totalizou 7.881 de junho a setembro, correspondentes a 375 milhões de euros, segundo um relatório do Tribunal de Contas (TdC).

Os dados constam do 2.º relatório intercalar de acompanhamento dos contratos publicados no portal BASE, abrangidos pelo regime de exceção previsto na Lei n.º 1-A/2020, incluindo os isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, relativo ao período entre 01 de junho e 30 de setembro de 2020.

Segundo o relatório divulgado hoje, os contratos públicos nestes quatro meses do regime de exceção publicados no BASE e comunicados ao Tribunal de Contas totalizaram 7.881 e "atingiram os 375 milhões de euros, representando a Saúde a maior fatia, seguida pela Administração Local, Justiça e Defesa".