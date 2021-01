Covid-19

O México contabilizou 1.065 mortos devido à covid-19 e 11.271 novos casosnas últimas 24 horas, anunciaram na terça-feira as autoridades mexicanas.

Com este balanço, o número de óbitos registados no país, desde o início da pandemia, subiu para 128.822 e o de contágios para 1.466.490.

O México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 13.º em número de contágios, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.