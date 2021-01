Actualidade

Todas as bacias hidrográficas monitorizadas registavam subidas na quantidade de água armazenada no último dia de dezembro, face ao mês anterior, de acordo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Dezassete das 59 albufeiras monitorizadas tinham no final de dezembro disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, enquanto 14 apresentavam valores inferiores a 40%.

A bacia Ribeiras do Barlavento era a que apresentava no final de dezembro a menor disponibilidade de água com 21,4%.