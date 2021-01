Covid-19

Agentes da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) detiveram hoje várias pessoas em operações em vários pontos de Díli, por circularem sem máscara, em violação das regras impostas devido à pandemia da covid-19.

As operações 'stop' foram conduzidas durante a tarde e coincidem com uma campanha de sensibilização e informação das autoridades timorenses, incluindo da PNTL, para difundir as regras em vigor desde domingo, no âmbito do novo período de estado de emergência.

Entre outras medidas, o Governo exige o uso de máscara quando se circula na via pública.