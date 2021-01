Actualidade

O arquipélago da Madeira e o sul de Portugal continental vão ser afetados a partir de hoje à tarde e até sexta-feira por vento forte, chuva e agitação marítima associados à passagem da depressão Filomena, segundo o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) precisa que os efeitos da depressão Filomena, que está centrada a sul do arquipélago dos Açores e associada a um sistema frontal de atividade moderada a forte, vão afetar o estado do tempo no arquipélago da Madeira e no sul do continente

No arquipélago da Madeira os efeitos da depressão serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de hoje, prolongando-se até ao final da manhã de sexta-feira, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 110 quilómetros por hora nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.