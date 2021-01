Actualidade

O presidente executivo do consórcio EllaLink, que está a construir o cabo de telecomunicações submarino entre a América do Sul e a Europa, disse, em entrevista à Lusa, que esta ligação "é uma oportunidade única" para a Península Ibérica.

O cabo submarino, denominado também de EllaLink, começou a ser construído em janeiro de 2018 e vai iniciar atividade comercial em maio deste ano.

"É um cabo de telecomunicações submarino, uma peça de plástico, cobre e fibra ótica, com seis mil quilómetros de comprimento, que liga a Europa, pelo porto de Sines [Portugal], e a América do Sul, através do porto de Fortaleza [Brasil]", afirmou o presidente executivo da EllaLink, Philippe Dumont.