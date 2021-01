Covid-19

O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, enviou uma carta aos profissionais de saúde que exercem funções na área da diocese, através da qual manifesta solidariedade e "gratidão pessoal" pelo trabalho realizado no combate à pandemia causada pela covid-19.

Virgílio Antunes justifica na missiva que, com a aproximação do Natal, sentiu "um forte apelo" para partilhar com os profissionais de saúde "uma palavra muito sincera de solidariedade e estima, que seja também animadora e portadora de esperança".

O prelado diocesano escreve que se junta "a tantas outras vozes" para manifestar a sua "gratidão pessoal, que é engrandecida pela alargada gratidão dos silêncios anónimos, mas sentidos, daqueles que se identificam" com a instituição que representa, "a Igreja na Diocese de Coimbra".