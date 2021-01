Actualidade

A Comissão Europeia vai investir pela primeira vez em 'startup' e pequenas e médias empresas (PME), num programa que arranca hoje com 178 milhões de euros para 42 companhias em troca de participações acionistas de pelo menos 10%.

Em causa está a primeira ronda de investimento direto de capital próprio no âmbito do novo fundo do Conselho Europeu de Inovação (EIC), que arranca com um financiamento de 178 milhões de euros para 42 empresas com elevado potencial de crescimento ('startup') e de pequena e média dimensão.

Em nota de imprensa, Bruxelas destaca que "esta é a primeira vez que a Comissão faz investimentos diretos de capital próprio ou financiamento misto - nomeadamente investimentos de capital próprio misturados com uma subvenção - em 'startup', com participações que se espera que variem entre 10% e 25%".