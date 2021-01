Actualidade

O treinador Vasco Seabra, que abandonou o Boavista no mês passado, vai substituir César Peixoto no comando técnico do Moreirense, assinando até ao final da próxima época, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"O Moreirense SAD informa que chegou a acordo com Vasco Seabra para assumir o comando da equipa, tendo rubricado um contrato válido por uma época e meia. Nuno Diogo, Cláudio Botelho e Bruno Pereira juntam-se a Leandro Mendes e Paulo Lobo na equipa técnica", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

César Peixoto, de 40 anos, abandonou o comando técnico do Moreirense por iniciativa própria no sábado, na véspera da derrota frente ao campeão nacional FC Porto (3-0), num encontro da 12.ª jornada orientado de forma interina pelo adjunto Leandro Mendes.