Covid-19

O Hospital Distrital de Santarém atingiu o limite da sua capacidade prevista de internamento para doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2, mas assegura que tem ainda margem para alargar o número de camas.

Em informação prestada hoja à Lusa, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma que tinha, no início da semana, 63 internados em enfermaria, estando previstas 62 camas no plano de contingência, e nove na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), que dispõe de 10 camas, mas que tem margem para instalar mais, seja em quartos que suportam uma terceira cama, seja, se necessário, com a abertura de mais uma ala para doentes covid.

Segundo o HDS, houve um acréscimo de internamentos devido ao período natalício e ao facto deste hospital ter recebido doentes covid do Centro Hospitalar do Oeste, além de estar a apoiar as urgências de outros hospitais, como é o caso do Centro Hospitalar do Oeste ou do Hospital de Vila Franca de Xira.