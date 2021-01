UE/Presidência

O presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), o irlandês Paschal Donohoe, adiou a deslocação a Lisboa prevista para quinta-feira devido à situação da pandemia de covid-19 na Irlanda, disse à Lusa a sua porta-voz.

De acordo com a porta-voz, o presidente do Eurogrupo decidiu não viajar para Lisboa esta semana, como estava previsto, devido à "evolução recente da situação de saúde pública na Irlanda relacionada com a covid", mas tenciona deslocar-se a Portugal "assim que a situação o permitir".

Depois da visita de terça-feira a Lisboa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que assinalou o 'arranque' da presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre deste ano, Paschal Donohoe era o segundo alto responsável europeu a deslocar-se a Portugal, estando previsto ser recebido na quinta-feira pelo ministro das Finanças, João Leão.