Covid-19

Os hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras estão em situação de sobrelotação nos serviços de urgências e nas enfermarias covid-19, onde estão internados 70 doentes infetados, informou hoje o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).

Nas duas unidades "estão atualmente internados 70 doentes em enfermaria covid", disse à agência Lusa a presidente do Conselho de Administração (CA) do CHO, Elsa Baião, admitindo que o número "ultrapassa a capacidade instalada" para doentes infetados com o novo coronavírus.

O número de internamentos reflete "um aumento de cerca de 40% no número de doentes covid" assistidos desde o final do ano de 2020, sendo também "consequência de um surto interno", informou o CHO.