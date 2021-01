Covid-19

O número de mortes relacionadas com o surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo, subiu na terça-feira para 20, disse hoje o provedor da instituição.

Duas mulheres morreram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e um homem "com quase 100 anos" perdeu a vida nas instalações do lar da Santa Casa da Misericórdia, especificou João Penetra, em declarações à agência Lusa.

Às três vítimas mortais registadas na terça-feira, há a juntar ainda a morte de um utente cujos testes ao novo coronavírus SARS-CoV-2 tinham sido negativos, mas que se veio a verificar que se encontrava positivo nos exames realizados após o óbito.