Actualidade

As novas operações de crédito à habitação voltaram a subir em novembro passado, para 1.113 milhões de euros, o mesmo valor de dezembro de 2019 e o mais alto desde julho de 2008, divulgou hoje o BdP.

Segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), a taxa de juro média destas novas operações de empréstimos a particulares para habitação foi de 0,84%, menos três pontos base do que no mês anterior e um novo mínimo histórico, pelo quarto mês consecutivo.

Em novembro de 2020, o montante dos novos créditos à habitação aumentou em termos homólogos e em cadeia face aos 978 milhões de euros de novembro de 2019 e aos 976 milhões de euros de outubro de 2020.