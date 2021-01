Actualidade

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública considerou hoje que a nova proposta de aumentos salariais do Governo é insuficiente e "uma gota de água" no Orçamento do Estado, indicando que custará 41 milhões de euros.

"No mundo do Orçamento do Estado, isto é uma absoluta gota de água", disse o dirigente da Frente Comum, Sebastião Santana, à saída de uma reunião no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa, sobre aumentos salariais para 2021.

Segundo Sebastião Santana, a proposta apresentada hoje pela ministra Alexandra Leitão, de igualar a base remuneratória ao salário mínimo nacional (665 euros) e de aumentar em 10 euros os níveis salariais seguintes até aos 791,91 euros terá um impacto orçamental de "41 milhões de euros".