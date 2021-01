Actualidade

O parlamento aprovou hoje os requerimentos de quatro partidos para ouvir a ministra da Justiça "com carácter de urgência" sobre as incorreções na informação curricular do procurador europeu José Guerra, numa audiência agendada para quinta-feira.

Os requerimentos do PS, PSD, CDS-PP e BE foram aprovados por unanimidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A audiência vai decorrer já na quinta-feira, a partir das 17:00, informou o presidente da comissão, Luís Marques Guedes, durante a reunião.