Venezuela

A União Europeia "lamenta profundamente" que a Assembleia Nacional da Venezuela tenha tomado posse na terça-feira, com base em "eleições não democráticas", e insiste na necessidade de uma "solução política" para o atual impasse.

Um dia após os membros da nova Assembleia Nacional venezuelana terem sido empossados numa sessão solene, em Caracas, na sequência das eleições de 06 de dezembro que não foram reconhecidas pela oposição, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, emitiu hoje um comunicado, em nome dos 27, no qual lamenta que as eleições tenham mesmo sido celebradas apesar de não haver um "acordo nacional sobre as condições eleitorais".

"A União Europeia considera que as eleições não respeitaram as normas internacionais para um processo credível e para mobilizar o povo venezuelano a participar. A falta de pluralismo político e a forma como foram planeadas e executadas, incluindo a desqualificação dos líderes da oposição, não permitem à UE reconhecer este processo eleitoral como credível, inclusivo ou transparente, nem que o seu resultado seja considerado representativo da vontade democrática do povo venezuelano", aponta Borrell.