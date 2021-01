Actualidade

Quase 3.700 trabalhadores integrados no Estado no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) inscreveram-se na ADSE durante o período extraordinário que decorreu entre julho e dezembro, segundo a tutela.

"As inscrições extraordinárias totalizam 3.622", indicou hoje à Lusa fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O gabinete da ministra Alexandra Leitão ressalva, no entanto que, "não sendo a fase final do PREVPAP centralizada", uma vez que cabe a cada área setorial acompanhar o processo após a abertura do concurso, o ministério não pode assegurar que "a integração de todos os trabalhadores tenha ocorrido durante o período excecional que terminou a 31 de dezembro".