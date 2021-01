Covid-19

A Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude do parlamento madeirense deu hoje parecer positivo ao diploma presidencial que renova o estado de emergência até 15 de janeiro, anunciou a Assembleia Legislativa.

A medida visa manter as medidas decretadas de combate à propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

O documento, enviado pela Assembleia da República, mereceu a concordância do PSD, do PS, do CDS-PP e do JPP, e o voto contra do PCP.