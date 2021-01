Actualidade

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) considerou hoje que a nova proposta de aumentos salariais do Governo deixa de fora "um universo muito grande" de trabalhadores, sublinhando que "uma política de baixos rendimentos é errada."

A nova proposta de aumentos salariais apresentada hoje aos sindicatos deixa "um universo de trabalhadores muito grande de fora", tendo em conta os cerca de 700 mil trabalhadores que existem na administração pública, disse Helena Rodrigues à saída de uma reunião no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.

"A política de rendimentos baseada em baixos salários é errada tanto na administração pública como em qualquer setor", defendeu.