O Sudão e os Estados Unidos assinaram hoje um memorando de entendimento que facilita o pagamento de dívidas pendentes do país africano ao Banco Mundial (BM), permitindo-lhe, assim, ter acesso a novo financiamento da instituição, após 27 anos.

Num comunicado emitido hoje, o Ministério das Finanças sudanês anunciou que a assinatura do memorando com os EUA permite um 'empréstimo ponte' imediato, que dá ao Sudão a possibilidade de ter acesso a "mais de mil milhões de dólares [cerca de 810 milhões de euros] de financiamento anual do Banco Mundial, pela primeira vez em 27 anos".

O memorando foi assinado pelo ministro das Finanças Sudanês, Heba Ahmed, e pelo secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, que chegou hoje a Cartum, um dos destinos de uma viagem oficial que o levará a países do Médio Oriente e de África.