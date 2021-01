Actualidade

O município de Alijó vai aplicar 3,7 milhões de euros para colmatar problemas habitacionais de famílias carenciadas do concelho, no âmbito do programa "1.º Direito" que já identificou 11.000 agregados familiares a nível nacional.

"O nosso objetivo transversal é garantir habitação para todos", afirmou hoje, em Alijó, a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.

A governante referiu que no âmbito dos 11 acordos de colaboração já assinados com as autarquias, referentes ao programa "1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação", foram identificadas 11.000 famílias com carências habitacionais.