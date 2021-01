Covid-19

A hotelaria do Algarve registou no mês de dezembro uma taxa de ocupação média por quarto de 14,5%, o valor mais baixo de sempre, anunciou hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, disse à agência Lusa que "2020 foi o pior ano de sempre para o turismo algarvio, com a quebra a verificar-se em todos os mercados emissores de turistas".

"Não há memória de um ano assim tão mau, onde a procura externa registou quebras globais de 75% e o volume de negócios caiu cerca de 900 milhões de euros, pelo efeito da pandemia provocada pelo novo coronavírus que começou a afetar o setor do turismo a partir do mês de março de 2020", indicou o responsável.