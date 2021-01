Actualidade

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública garantiu hoje que, por regra, os trabalhadores do Estado abrangidos pelo aumento salarial não verão a sua remuneração líquida cair devido à retenção na fonte de IRS.

No final das negociações com os sindicatos sobre aumentos salariais na função pública, a ministra Alexandra Leitão afirmou aos jornalistas que é "garantido que, por regra, em função das tabelas de retenção na fonte que foram aprovadas, nenhuma destas pessoas" abrangidas pelo aumento terá uma redução do seu salário líquido ao final do mês.

Porém, a governante admitiu que poderá haver "situações pontuais, em função das características do agregado familiar," em que isso possa vir a acontecer.