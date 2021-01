Covid-19

Mais de 600 jornalistas morreram em todo o mundo devido à covid-19, alertou esta semana a organização suíça Press Emblem Campaign (PEC, sigla em inglês), pedindo às autoridades prioridade na vacinação aos funcionários do setor.

De acordo com os dados desta organização não-governamental (ONG), 602 jornalistas morreram devido à covid-19 desde março de 2020.

A América Latina lidera a lista, com mais da metade dos óbitos (303 mortes), vindo a seguir a Ásia com 145 mortes, a Europa (94), a América do Norte (32) e a África (28).