Covid-19

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estima que o produto interno bruto (PIB) nacional registe uma queda de 8,4% em 2020, uma melhoria de 0,1 pontos percentuais face ao estimado anteriormente, foi hoje divulgado.

O valor foi conhecido hoje na Síntese de Conjuntura de dezembro de 2020, e melhora marginalmente a previsão de uma variação do PIB de -8,5% feita na síntese de novembro.

A síntese hoje divulgada aponta também para uma quebra trimestral, nos últimos três meses do ano, uma variação de -2,9% do PIB face ao terceiro trimestre e uma quebra do PIB no quarto trimestre de 9% quando comparada com o ano anterior.